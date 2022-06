Zverev kiest voor operatie aan geblesseerde enkel en mist Wimbledon

Alexander Zverev is in München geopereerd aan zijn enkel nadat hij op Roland Garros zwaar geblesseerd raakte. De Duitser heeft banden in zijn rechterenkel gescheurd en zal lang moeten herstellen.

"Om zo snel mogelijk terug te keren op de baan, moeten de banden goed kunnen genezen en moet de enkel volledig stabiel worden. Daarom was een operatie de beste keuze", schrijft Zverev op Instagram. Hij laat in het midden hoe lang hij zal moeten herstellen. "Mijn revalidatie begint nu en ik zal er alles aan doen om sterker dan ooit terug te komen."

Deelname aan Wimbledon, dat op 27 juni begint, is uitgesloten. Zverev heeft nog wel de hoop dit jaar te kunnen spelen. Eind augustus gaat de US Open van start en in september speelt Duitsland in de Davis Cup Finals.