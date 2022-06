Kane houdt Duitsland van zege af, Italianen langs Hongarije in Nations League

Duitsland heeft in de Nations League ook zijn tweede duel niet gewonnen. Na de 1-1 tegen Italië van afgelopen zaterdag werd het dinsdagavond in München ook 1-1 tegen Engeland, dat zaterdag nog met 1-0 van Hongarije had verloren. De Duitse coach Hansi Flick had zijn ploeg ten opzichte van de wedstrijd tegen Italië op zeven plaatsen aangepast. Zijn collega Gareth Southgate had bij Engeland vijf wijzigingen doorgevoerd. Beide ploegen zochten in de levendige eerste helft de aanval, maar de kansen werden niet benut. Vlak na rust schoot Jonas Hofmann hard raak na een mooie pass van Joshua Kimmich. Duitsland had eventjes de overhand, maar Engeland vocht zich terug. Harry Kane miste een grote kans, maar scoorde vlak voor tijd wel vanaf de stip.

Italianen langs Hongarije Italië pakte de koppositie in groep 3 van de A-divisie door van Hongarije te winnen. Na de 1-1 tegen Duitsland was het in Cesena met 2-1 te sterk voor de Hongaren. Europees kampioen Italië leek het voor rust voor elkaar te hebben. Na een half uur maakte Nicolo Barella 1-0 met een schot in de kruising, waarna Lorenzo Pellegrini na goed werk van Matteo Politano de 2-0 binnentikte.

Gianluca Mancini (l) viert een Italiaanse treffer met Nicolo Barella - Reuters