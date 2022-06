Britse journalist vermist in Braziliaanse Amazone, grote zoekactie gestart

Drie uur na hun vertrek hadden ze in het stadje moeten zijn. Maar toen zij er acht uur later nog niet waren, sloeg de Univaja alarm. Dat is een koepelorganisatie van oorspronkelijke bewoners van het regenwoud.

Phillips en Pereira raakten zondag vermist in de Javario-regio van de Braziliaanse Amazone, een afgelegen gebied van het regenwoud nabij de grens met Peru. Het tweetal is voor het laatst gezien toen ze op een bootje stapten waarmee ze over de Itaqui-rivier naar Atalaia do Norte zouden varen, een stadje met zo'n 14.000 bewoners.

De Braziliaanse politie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de vermissing van de Britse journalist Dom Phillips en Bruno Pereira, een kenner van oorspronkelijke bewoners in de Amazone. Vier getuigen die het tweetal vlak voor hun verdwijning hebben gezien, zijn inmiddels gehoord.

De Braziliaanse president Bolsonaro zegt alles in het werk te willen stellen om het tweetal te vinden. Hij noemt de reis van Phillips en Pereira een "avontuur dat niet aan te raden is." In het gebied waar Phillips en Pereira vermist worden, zijn ook drugsbendes actief.

Bedreigingen

Phillips, die onder meer schrijft voor The Guardian en The New York Times, was in het afgelegen gebied op reportage voor een boek waar hij aan werkt. De journalist schrijft al jaren over geweld tegen oorspronkelijke bewoners van de Amazone en over aantasting van het milieu als het gevolg van illegale mijnbouw en houtkap.

Phillips was samen met Pereira op reis, die behalve deskundige ook beschermer is van oorspronkelijke bewoners van het regenwoud. De twee zouden kort voor hun verdwijning zijn bedreigd door illegale houtkappers en mijnwerkers die actief zijn in het gebied, en die onder president Bolsonaro steeds meer ruimte kregen om in het regenwoud hun gang te gaan.

Mensen die zich in de Amazone inzetten tegen milieuvervuiling en ontbossing, worden al langer bedreigd. In 2020 zijn in Brazilië twintig milieuactivisten vermoord, blijkt uit cijfers van Global Witness. de organisatie brengt de moorden in verband gebracht met de inzet van deze activisten tegen illegale houtkap en mijnbouw. Driekwart van deze moorden werden gepleegd in de Amazone.