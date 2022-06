Gebrekkig spooronderhoud leidde tot ontspoorde trein bij Groningen

Een trein van Arriva die vorig jaar zomer bij station Groningen ontspoorde, reed van de rails door een combinatie van gebrekkig onderhoud en onvoldoende toezicht op de staat van het spoor. Dat concludeert spoorbeheerder ProRail na onderzoek.

De trein liep op 27 juni kort na het verlaten van het station in de richting van Roodeschool uit de rails. De passagiers konden de trein verlaten via het achterste deel, dat nog naast het perron stond. Niemand raakte gewond. Vanwege het incident was het treinverkeer ook een groot deel van de volgende dag gestremd.

Een week na het ongeluk concludeerde ProRail dat een defect aan het treinspoor de oorzaak was van de ontsporing. Bij een wissel was de spoorwijdte te groot. De rails lagen zo ver uit elkaar dat een trein er niet meer veilig overheen kon rijden. Deze verwijding was over het hoofd gezien, stelde ProRail toen. Na uitgebreid onderzoek, door de spoorbeheerder zelf, is nu duidelijk geworden hoe dat kwam, schrijft RTV Noord.

Onvoldoende inspecties

Een van de redenen was dat het onderhoud aan het spoor op de bewuste plek lang was uitgesteld. "ProRail en de aannemer die het werk uitvoert, voerden onvoldoende inspecties uit om te zien of het spoor nog veilig berijdbaar was", stelt de spoorbeheerder nu zelf. "Ook liet de aannemer na om extra onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan het verouderde spoor."

De laatste uitgebreide beoordeling van het spoor door ProRail was in 2008, blijkt uit het rapport. Na die tijd gebeurde dat niet meer, omdat het centraal station van Groningen zou worden verbouwd. Het spoor moest in de tussentijd door een aannemer van ProRail worden onderhouden en blijven voldoen aan de minimale veiligheidseisen, maar dat gebeurde niet.

De spoorbeheerder rekent dit zichzelf aan: "Voor het in stand houden van het spoor vertrouwt ProRail te veel op het proces van de aannemer en inspecties."

Geparkeerde treinen staan in de weg

Ook werd het spoor op het station 's avonds en 's nachts gebruikt om treinen te parkeren. Daardoor konden zogenoemde meettreinen, treinen die de actuele stand van het spoor meten, de rails niet onderzoeken.

"Sinds 2008 is er al geen meettrein meer over dit deel van het spoor gereden", schrijft ProRail. Dat die meetgegevens ontbraken, komt volgens de spoorbeheerder doordat zowel de aannemer als ProRail niet over het ontbreken van de meetgegevens hebben gecommuniceerd.

Verder blijkt uit het rapport dat verschillende onderhoudsacties niet tijdig zijn uitgevoerd. In 2016 waren al 'kritische waarden' vastgesteld door de aannemer, maar dat leidde niet tot onderhoud, aldus ProRail. Ook bleek dat de bevestiging van de spoorstaven niet op orde was, de aannemer inspecties niet heeft uitgevoerd, en de inspecties van ProRail niet afdoend waren.