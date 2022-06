Australië dankzij voormalig Groningen-speler Hrustic op drempel van WK

Maandag speelt Australië in de beslissende play-off om een WK-ticket tegen Peru. Daarna zijn alle 32 deelnemende landen bekend, want een dag eerder al strijden Nieuw-Zeeland en Costa Rica al om een plaats op het toernooi in Qatar.

Het ontslag van bondscoach Bert van Marwijk drie maanden geleden heeft bij de Verenigde Arabische Emiraten niet tot het gewenste schokeffect geleid. De ploeg verloor dinsdagavond met 2-1 van Australië, dat nog één zege verwijderd is van het WK in Qatar.

Het duel werd gespeeld in het Ahmad bin Ali-stadion in Al Rayyan, dat maandag ook het decor is voor Peru - Australië. Tijdens het WK zullen hier zes groepsduels en een achtste finale worden gehouden.

Hrustic scoort via verdediger VAE

Dat de belangen groot waren, was duidelijk te zien op het veld. Beide ploegen begonnen behoudend en kregen nauwelijks kansen. Pas vroeg in de tweede helft werd de score geopend. De Australische middenvelder Jackson Irvine tikte van dichtbij binnen na een lage voorzet van Martin Boyle.

Eenmaal op achterstand kropen de Emiraten uit hun schulp. Dat leidde binnen vier minuten tot de gelijkmaker. De defensie van Australië kreeg de bal niet weg na een voorzet en de genaturaliseerde Braziliaan Caio Canedo profiteerde dankbaar door hard binnen te schieten.

Australië, dat met voormalig eredivisiespelers Aziz Behich en Hrustic speelde, kreeg daarna de betere kansen. In de 83ste minuut zorgde Hrustic voor de beslissing. Na een hoekschop haalde hij van zestien meter snoeihard uit. Een verdediger veranderde de val van richting, waardoor de keeper kansloos was.

De Argentijnse bondscoach Rodolfo Arruabarrena, de opvolger van Van Marwijk, voerde nog een drievoudige wissel door en stuurde zijn ploeg massaal naar voren. Australië gaf echter geen kansen meer weg en is nog altijd in de race om zich voor de vijfde keer op rij en de zesde keer in totaal voor het WK te plaatsen.