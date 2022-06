Dode gevonden in het water bij Biddinghuizen

De politie heeft vanavond in het water in Biddinghuizen een lichaam gevonden. De identiteit van de dode is nog niet vastgesteld.

Omroep Flevoland schrijft dat het lichaam werd aangetroffen tijdens een zoekactie naar een 39-jarige man uit Apeldoorn, die sinds zaterdag wordt vermist. Hij was het laatst gezien bij het christelijke evenement Opwekking op het festivalterrein in Biddinghuizen. Lopend en in verwarde toestand had hij het terrein verlaten.

Het lichaam werd gevonden vlak bij het terrein waar het evenement werd gehouden. De politie houdt er rekening mee dat het gevonden lichaam van de vermiste man is, onderzoek moet dat nu uitwijzen. Het gebied is afgezet voor nader onderzoek.