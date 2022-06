Jong Oranje speelt Gibraltar op 'pechavond' Boadu pas in tweede helft kapot

De bal wilde er maar moeilijk in, maar Jong Oranje heeft Jong Gibraltar wel verslagen. In Almere werd het desondanks 6-0, al had het makkelijk in de dubbele cijfers kunnen eindigen.

De pechvogel van de avond was Myron Boadu. De aanvaller van Monaco had er zo vijf, zes kunnen maken. Voor rust trof hij twee keer de lat, één keer de paal en miste hij een strafschop. Na rust frommelde hij in derde instantie een bal in de goal, maar deed dat in buitenspelpositie.

Twintig minuten voor tijd lukte het dan alsnog, de 4-0, maar daar had Boadu wel wat hulp van de paal en het achterhoofd van doelman Christian Lopez nodig.

Door de overwinning is Jong Oranje zeer dicht bij het EK. Jong Zwitserland, nummer twee in de kwalificatiepoule op één punt van Jong Oranje, speelt woensdagavond de laatste wedstrijd tegen Jong Moldavië. Verliest Moldavië die, dan is Jong Oranje zeker van het eindtoernooi. Anders kan Nederland het zaterdag zelf beslissen tegen Jong Wales.