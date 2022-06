Intrappen, onbeperkt wisselen en vijf minuten straf: KNVB wil testen in eerste divisie

Als het aan de KNVB ligt worden er in het seizoen 2023-2024 nieuwe spelregels getest in de eerste divisie. Het gaat om de volgende voorstellen: ingooien wordt intrappen, dribbelen bij een vrije trap is toegestaan, een 5 minuten-straf, onbeperkt wisselen en de zuivere speeltijd. Dat schrijft Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal, in zijn column op de website van de voetbalbond.

"Veranderingen die het spel sneller, sportiever, eerlijker en attractiever moeten maken. Doel is het bewerkstelligen van een pilot voor de Keuken Kampioen Divisie in het seizoen 2023-2024. Hierin zullen, in overleg met de clubs en de International Football Association Board (IFAB), de aanpassingen worden beproefd", aldus de directeur.

UEFA en FIFA

Volgens Van der Zee moet er nog flink overlegd worden, voordat de test een feit is. Met name met de internationale voetbalbonden. "Vooral de voetbalromanticus is herkenbaar in de UEFA en de FIFA, waarvan bekend is, dat ze bij veranderingen de neiging hebben om met de hakken in het zand te gaan. Daarom zal er nog behoorlijk moeten worden gelobbyd, eer de pilot in de Keuken Kampioen Divisie van start kan gaan."