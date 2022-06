Denen boos om groot mysterieus gat in veld in Wenen: 'Had einde carrière kunnen zijn'

De Deense voetballers zijn boos. Na de gewonnen uitwedstrijd tegen Oostenrijk in de Nations League ontdekten ze een mysterieus gat in het veld van het Ernst Happel-stadion in Wenen. Op beelden op sociale media is te zien dat één van de Denen in het gat stapt en aan zijn ploeggenoten laat zien hoe ver zijn been in het veld verdwijnt.

"Het was misschien wel een halve meter diep...", zei Andreas Skov Olsen op de Deense tv. "Het was in het midden van het veld, heel gevaarlijk als je daar zomaar in loopt. Iemand had wel een been kunnen breken, iemands carrière had zomaar voorbij kunnen zijn."

Specialisten ingeschakeld

De Oostenrijkse voetbalbond heeft specialisten ingeschakeld om naar het veld te kijken. Het probleem moet snel verholpen zijn, want vrijdag speelt Oostenrijk weer in het Ernst Happel-stadion tegen wereldkampioen Frankrijk.