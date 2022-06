Organisatie zet streep door Benelux Tour 2022 vanwege drukke wielerkalender

Er is een streep door de Benelux Tour van dit jaar. Voor de organisatie van de enige meerdaagse etappekoers in de UCI WorldTour in België en Nederland, is het verplaatsen van het evenement naar volgend jaar de enige oplossing. De drukte op die internationale wielerkalender zorgt voor meerdere conflicten, aldus de organisatie.

De wedstrijd stond oorspronkelijk gepland van 29 augustus tot en met 4 september. De organisatie gaat samen met de UCI en de twee nationale wielerbonden op zoek naar een betere datum in 2023.

De Benelux Tour werd vorig jaar gewonnen door de Italiaan Sonny Colbrelli. Mathieu van der Poel was in 2020 de laatste Nederlandse winnaar.