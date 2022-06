Vereerde De Vrij hoort Van Gaal vertellen dat hij voor het eerst aanvoerder is

Het is een primeur voor De Vrij om bij de aftrap al aanvoerder van Oranje te zijn. Hij droeg de band al wel driemaal aan het einde van een wedstrijd, nadat de eerste aanvoerder al gewisseld was. "Een heel leuke, mooie verrassing. Het is een enorme eer om aanvoerder van je land te zijn, dus daar ga ik van genieten."

Verder wilde Van Gaal helemaal niets kwijt over zijn opstelling tegen Wales. De reden: het is onduidelijk met welk team de tegenstander zal aantreden in het Nations League-duel. De verwachting is dat veel sterspelers rust krijgen nadat het land zich zondag ten koste van Oekraïne voor het WK plaatste.

"Daarom ga ik nu tegen jou ook niet zeggen wat onze opstelling wordt...", glimlachte Van Gaal. "Dat hoort bij het spel. We willen hen niet wijzer maken dan ze zijn, net zoals zij voor ons ook nog een grote onbekende zijn."

Wijzer na Wales

Veel wijzer over Wales zal Van Gaal woensdag niet worden. Bondscoach Rob Page zei op de persconferentie dat hij een b-elftal het veld in stuurt tegen Oranje. Een interland spelen tegen de reserves van Wales, heeft dat wel nut?

"Ik denk dat het juist wel nut heeft", zegt De Vrij. "Als voorbereiding op het WK, aangezien we in september en november niet veel tijd hebben om voor te bereiden."

B-elftal van Wales, of niet: Oranje gaat door met het inslijpen van automatismen. "Wij gaan deze wedstrijd heel serieus aanpakken. Ook als team zijn we gebrand de volgende stap te zetten en te groeien."