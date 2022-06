Utrecht huurt Griekse doelman van Celtic, El Hankouri naar Magdeburg

FC Utrecht heeft voor komend seizoen doelman Vasilis Barkas (28) van Celtic gehuurd. Barkas kwam dertien keer uit voor de nationale Griekse ploeg, maar speelde afgelopen seizoen slechts één competitiewedstrijd. De Engelsman Joe Hart is de eerste keeper bij Celtic.

"Door de blessure van Fabian de Keijzer en het vertrek van Eric Oelschlägel, hadden we als doel er een keeper bij te halen", zegt technisch directeur Jordy Zuidam.

"Vasilis is een grote en atletische doelman. Hij heeft goede reflexen, heerst in het zestienmetergebied in de lucht, staat zijn mannetje in één tegen één-duels en heeft uitstraling. Hij geeft ons team een absolute boost."

El Hankouri verlaat Groningen

Mo El Hankouri verruilt FC Groningen voor 1.FC Magdeburg, dat promoveerde naar de tweede Bundesliga. De vleugelspeler van Groningen was transfervrij.

El Hankouri doorliep de jeugdopleiding voor Feyenoord waarbij hij ook debuteerde in de eredivisie. De Rotterdamse club verhuurde hem in seizoen 2018-2019 aan FC Groningen dat hem in de zomer daarop overnam.

In totaal kwam de Rotterdammer tot 127 wedstrijden in de eredivisie, waarin hij vijfmaal scoorde.