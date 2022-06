Belgisch koningspaar bezoekt Congo in 'reis van de dekolonisering'

De Belgische koning Filip en zijn vrouw koningin Mathilde zijn aangekomen in de Democratische Republiek Congo, een voormalige Belgische kolonie. Dat bezoek zou eigenlijk twee jaar geleden al plaatsvinden, toen het land 60 jaar onafhankelijk was. Door de coronapandemie kon het toen niet doorgaan.

Het is "een heel belangrijk bezoek", zegt VRT-verslaggever Katrien Vanderschoot, die met het koningspaar meereist, tegen de NOS. "Het is het eerste bezoek van een Belgische koning in twaalf jaar tijd: in 2010 ging de toenmalige koning Albert 50 jaar onafhankelijkheid vieren in Congo, en nu is het de beurt aan zijn zoon, Filip."

Gruweldaden

Het is ook een gevoelig bezoek, omdat het Belgische koningshuis een hoofdrol speelde in de koloniale onderdrukking van Congo: Leopold II, een verre voorganger van Filip, beschouwde de 'Congo-Vrijstaat' aan het eind van de 19de eeuw als persoonlijk wingewest. Bij de winning van kostbaarheden als ivoor en rubber werd de bevolking onder druk gezet om zo hard mogelijk te werken, door middel van martelingen, executies en andere terreurmaatregelen.

Pas na internationale ophef hierover nam de Belgische regering in 1908 de macht over in het land. Daardoor verbeterde de situatie voor veel Congolezen, maar de koloniale overheersing bleef.