Woonhuis Dutroux maakt plaats voor herdenkingstuin

In de Belgische plaats Marcinelle is een begin gemaakt met de sloop van het woonhuis van Marc Dutroux. Voor de afbraak van het horrorhuis zijn meerdere weken uitgetrokken.

De Belgische kindermoordenaar ontvoerde in de jaren 90 zes jonge meisjes en verstopte ze in de speciaal gebouwde kelder onder het huis. Hij verkrachtte ze en vermoordde er vier: Julie, Mélissa, An en Eefje. Sabine en Laetitia werden op tijd door de politie gevonden.

