ON neemt ombudsman serieus, maar 'staat pal achter uitzendingen'

De NPO zegt in een reactie dat Ongehoord Nederland zich bij toetreding tot het omroepbestel heeft gecommitteerd aan de journalistieke code en ook daarna gezegd heeft de code te onderschrijven. Daarom beraadt de NPO zich nu op een eventuele maatregel tegen de omroep.

"We gaan de uitspraak van de ombudsman nu eerst goed bestuderen en zorgvuldig beoordelen of er aanleiding is om binnen onze bevoegdheden aan ON! een maatregel op te leggen." De NPO wil daar uiterlijk volgende week duidelijkheid over geven.

'Andere meningen en feitelijke interpretaties'

De voorzitter van Ongehoord Nederland, Arnold Karskens, zegt het onderzoek van de ombudsman serieus te nemen. Hij laat in een verklaring weten "pal achter de uitzendingen" te staan die de omroep tot nu toe heeft gemaakt.

"Wel begrijpen we dat het voor sommigen even wennen is dat er met onze intrede andere meningen en feitelijke interpretaties te zien en horen zijn in het publieke bestel. Wij tonen en interpreteren immers de andere zijde van de nieuwsbol."

Karskens voegt eraan toe zijn programma's "met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en redactionele betrokkenheid" te maken.

Nieuwe criteria voor toetreding

Staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) wil zich niet inhoudelijk uitlaten over de kwestie. Het is volgens haar nu aan de NPO om eventueel stappen te ondernemen tegen Ongehoord Nederland. "Ik moet nu geen democratische processen gaan verstoren", stelt ze.

Wel schrijft Uslu vandaag in haar hoofdlijnenbrief over het mediabeleid dat er een onafhankelijke adviescommissie wordt gevormd, die binnen een jaar met nieuwe criteria voor toetreding van omroepen tot het publieke bestel moet komen.

De staatssecretaris wil dat ook maatschappelijke waarden gaan meetellen om zendtijd te krijgen. Nu zijn alleen voldoende leden, gezond financieel beleid en het vertegenwoordigen van een stroming in de samenleving vereist.