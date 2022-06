Van Aert juicht te vroeg, Gaudu wint derde etappe Dauphiné

De 25-jarige Fransman won zo nipt de derde etappe van de Critérium du Dauphiné, een heuvelige rit over 169 kilometer door het Centraal Massief midden in Frankrijk. Achter Van Aert eindigde Victor Lafay (Cofidis) op plek drie.

Wout van Aert dacht een halve seconde dat hij gewonnen had. De Jumbo-Visma-renner juichte al - mond wijd open, armen de lucht in - toen hij in de laatste centimeters naast zich David Gaudu (FDJ) zijn wiel erlangs zag drukken.

De leiderstrui zal bij het diner vanavond een troost zijn voor Van Aert en Jumbo-Visma. Aan ploegmaat Primoz Roglic kan Van Aert dan mooi vragen hoe je dat nou flikt, zo'n wiel ervoor drukken. In oktober 2020 griste Roglic de winst in Luik-Bastenaken-Luik weg voor de neus van Julian Alaphilippe, die toen al juichend rechtop zat .

Waar de vluchtgroep op de eerste etappedag net niet op tijd kon worden teruggepakt, waren de vroege vluchters nu niet opgewassen tegen de aanstormende Jumbo-Visma-formatie. De rit pakte de Nederlandse ploeg niet, maar wel de leiding in het algemeen klassement: Van Aert is de nieuwe geletruidrager.

Zaterdag en zondag zijn de slotetappes van de Dauphiné tussen 15.10-17.10 uur te volgen via een livestream op nos.nl en in de NOS-app.

Bergop naar Chastreix-Sancy (6.2 kilometer à 5.6%) kwamen er op drie kilometer van de streep de eerste aanvalletjes. De Frans kampioen Rémi Cavagna deed een poging, maar kon niet wegblijven toen Jonas Vingegaard (Jumbo) flink doortrok op het steile stuk van 8 procent. Geletruidrager Vuillermoz moest lossen.

Ben O'Connor (AG2R) deed nog een poging om weg te rijden bij de Jumbo-renners, want met Wout van Aert wilde hij niet sprinten. Gaudu was daar duidelijk niet bang voor en griste de ritwinst weg voor het wiel van de Belg. Morgen is de vierde etappe, een tijdrit over 31.9 kilometer.