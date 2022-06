Voormalig NOS-commentator en rugbybondscoach Hans Brian (82) overleden

Jarenlang was hij de stem van de grote hockeyfinales, van de TT, van de Formule 1 en van Parijs-Dakar. Als commentator begeleidde hij motorcoureur Hans Spaan naar de zege, bracht hij de eerste schreden van Jos Verstappen in de Nederlandse huiskamer en voorzag hij Jan de Rooy van commentaar bij diens zege in Parijs-Dakar. Vandaag overleed Hans Brian op 82-jarige leeftijd na een kort ziekbed in zijn woonplaats Son en Breugel. Rugbyer in hart en nieren Hockey was zijn specialisme, net als motorsport. Ook badminton paste jarenlang in zijn repertoire. Maar eigenlijk was Brian in hart en nieren rugbyer. Begin jaren zestig schopte hij het zelf tot international, later acteerde hij als bondscoach en ontwikkelaar van lesmateriaal voor trainers en scheidsrechters. Zijn journalistieke loopbaan begon in de jaren zeventig bij De Telegraaf en de NOS. Bij Studio Sport bekleedde hij meerdere functies, maar hij stond vooral bekend als een veelzijdig commentator.

It's all in the game Zijn veelzijdigheid kwam ook tot uiting toen Brian gevraagd werd door de NCRV om 'It's all in the game' te presenteren. Hij zou de spelshow, die draaide om vroege computerspelletjes, van 1985 tot 1987 leiden.

Hans Brian (midden) presenteert in 1988 de quiz 'It's all in the game', met als kandidaten zangers Frank Ashton (links) en Joe Bourne. - ANP

Sport bleef echter zijn grote liefde. Lange tijd was hij vooral de stem bij hockey en versloeg hij diverse successen van de vrouwen- en mannenteams van 1976 tot en met 2005. Tot zijn grote vreugde zag hij hoe de hockeysters goud wonnen bij de eerste olympische deelname in 1984. Zijn ergernis over het teleurstellende optreden van de mannen in Los Angeles verhulde hij evenmin. In Sydney was hij dat allang vergeten toen de ontketende Stephan Veen de mannen in 2000 eindelijk naar het goud stuwde.