Ombudsman: Ongehoord NL schond NPO-code, verspreidde onjuiste informatie

Publicaties van Ongehoord Nederland hebben de Journalistieke Code geschonden die is opgesteld door de NPO. Dat concludeert de onafhankelijke journalistieke ombudsman van publieke omroepen, Margo Smit, in een onderzoek (.pdf) naar afleveringen van Ongehoord Nieuws. De omroep schendt volgens haar onder meer de code op het punt van betrouwbaarheid en draagt bij aan de verspreiding van aantoonbaar onjuiste informatie, zonder die te corrigeren.

De ombudsman vindt ook dat Ongehoord Nederland meningen niet genoeg scheidt van feiten. "Journalistieke programma's bij de publieke omroepen zijn geen open podium en de presentator is geen doorgeefluik. Dat is bij omroep ON nu met regelmaat wel zo."

Smit benadrukt in haar rapport dat ook andere omroepen zich de kritiek op Ongehoord Nederland moeten aantrekken. "Onafhankelijkheid moet merkbaar zijn in de wijze waarop je vragen stelt, aan alle bronnen en gasten: met kennis van zaken, je weegt en duidt, spreekt aantoonbaar onjuiste informatie tegen en laat patronen zien. Dat moet gelden voor alle journalisten, van alle omroepen."

Klachten

De ombudsman kondigde in maart aan onderzoek te doen naar Ongehoord Nederland. Dit besloot Smit nadat zij klachten had binnengekregen over de eerste drie uitzendingen van Ongehoord Nieuws en een podcast-aflevering. Die klachten gingen over "onjuiste informatie, desinformatie, gebrek aan onpartijdigheid, en racisme. Ook is gezegd dat het de publieke omroep onwaardig is", zei Smit toen.

In het rapport toetst Smit de uitzendingen aan de Journalistieke Code van de NPO, die in 2017 is opgesteld en die Ongehoord Nederland heeft onderschreven.

Voorzitter van Ongehoord Nederland, Arnold Karskens, laat in een verklaring weten "pal achter de uitzendingen" te staan die de omroep tot nu toe heeft gemaakt. "Wel begrijpen we dat het voor sommigen even wennen is dat er met onze intrede andere meningen en feitelijke interpretaties te zien en horen zijn in het publieke bestel. Wij tonen en interpreteren immers de andere zijde van de nieuwsbol."

Karskens voegt eraan toe zijn programma's "met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en redactionele betrokkenheid" te maken.