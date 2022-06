Minister Kuipers: ziekenhuizen moeten tandje bij zetten tegen wachtlijsten

Kuipers zegt dat dat aanbod aantrekkelijk klinkt, maar dat de praktijk minder eenvoudig is. "Voor patiënten die niet uit de grensregio komen, is dit nog niet zo makkelijk. Zij hebben nazorg nodig, moeten van en naar een Duits ziekenhuis, familieleden willen op bezoek kunnen, en de patiënten blijven vaak liever bij hun eigen specialist."

De minister kreeg veel vragen van de Tweede Kamer over het aanbod van Alex Friedrich, de bestuursvoorzitter van een academisch ziekenhuis in Münster. Die zegt dat de ruim 300 ziekenhuizen daar op termijn operaties kunnen overnemen.

Ziekenhuizen in Nederland moeten onderling meer gaan kijken wie elkaars patiënten zouden kunnen helpen, omdat niet bij alle ziekenhuizen voor alle soorten operaties wachtlijsten zijn. Kuipers: "Er is nu geen covid, het is geen griepseizoen en het is ook nog geen vakantie. De ziekenhuizen moeten nu vol draaien."

De minister is hierover in overleg met de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars. Die bemiddelen al per individuele patiënt voor behandelingen in Duitsland en België, zegt Kuipers. Grootschaliger samenwerking ziet hij nu niet voor zich.

Een meerderheid in de Tweede Kamer legt zich hier voorlopig bij neer.