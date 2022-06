Kinderen Peter R. de Vries: 'Moord kost meerdere levens'

In de rechtszaak tegen de verdachten van de moord op Peter R. de Vries kwamen vandaag zijn kinderen aan het woord. Zoon Royce en dochter Kelly vertelden wat voor impact de moord op hen gehad heeft. Ook dienden ze schadeclaims in. Royce en Kelly zeiden voordat ze hun verklaringen voorlazen dat ze graag wilden dat de verdachten hen aankeken, wat vervolgens ook gebeurde. Hierop nam Royce als eerste het woord. Hij zei dat verdriet of boosheid uiten richting de verdachten in de hoop een snaar te raken zinloos was. Bekijk het begin van de verklaring van Royce hier:

Royce de Vries noemde zijn vader een "harde werker", geen vader "die op zondag het vlees kwam snijden". Hij schetste hoe hij als kind door zijn vader naar voetbal werd gebracht, hoe zijn vader brieven stuurde naar zijn zus toen ze in het buitenland woonde en hoe hij zijn moeder rozen stuurde. "Hij was een vader, een echtgenoot en opa die altijd voor ons klaarstond. Met advies of met zijn gereedschapskist. Hij was er altijd voor ons", zei Royce. "Hij was onze rots in de branding. Zoals hij dat ook was voor nabestaanden en voor iedereen die in de verdrukking zat." Kelly de Vries zei zich wel tot de verdachten te willen richten. "Niet omdat het zin heeft maar omdat ik daar behoefte aan heb. Want ook al heb ik de grootste hekel aan jullie, toch kan ik het opbrengen om jullie menselijk te behandelen. Omdat ik zo ben opgevoed." Bekijk het begin van de verklaring van Kelly hier:

Volgens Royce had zijn vader zelfs de verdachten geholpen, als die om hulp hadden gevraagd. Hij ging ook nog in op een brief die De Vries had geschreven aan zijn moeder. "Daarin schrijft hij dat hij onvoorwaardelijk van ons heeft gehouden. Dat hebben we altijd zo gevoeld en geweten. Dat zullen we bij ons dragen. We houden van hem tot in de eeuwigheid." Ook Kelly besloot dat het geen zin had om te zeggen wat de moord op haar vader met haar heeft gedaan. "Mijn gevoel maakt jullie helemaal niks uit." Maar ze zei dat ze de verdachten wel iets wilde meegeven waar zij "de komende tientallen jaren over kunnen nadenken", namelijk dat een moord altijd meerdere levens kost.

Quote Over mijn vader zullen ze vertellen dat hij een held was. Kelly de Vries