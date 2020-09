Succes Jumbo-Visma houdt aan: 'Ik weet niet wat Wout heeft, ongelofelijk'

Dumoulin na succesvolle waaierrit: 'Niet normaal, weet niet wat Wout heeft' - NOS

Beter had een door waaiers ontregelde etappe in de Tour de France niet kunnen verlopen voor Jumbo-Visma. Klassementsmannen Primoz Roglic en Tom Dumoulin kwamen geen moment in de problemen, zagen enkele concurrenten tijd verliezen en bovendien ploeggenoot Wout van Aert alweer zijn tweede ritzege boeken. Dumoulin kijkt met verbazing naar de prestaties van Van Aert. "Het is niet normaal, ik weet niet wat hij heeft." Ongeloof bij Dumoulin "Hij pakt echt veel wind voor Primoz de hele dag, hij was met Robert Gesink de enige grote beer die we nog hadden om Primoz uit de wind te houden. En hij perst er nog een sprint uit, echt ongelofelijk." Sportief directeur Merijn Zeeman spreekt van een 'fenomenale' prestatie van de Belgische renner. "Het was een hele goede dag voor het klassement en de etappe erbij, dat is prachtig." Bekijk hier de sprintzege van Van Aert:

De hele etappe lang was het opletten geblazen voor de favorieten. Bora-Hansgrohe, de ploeg van Peter Sagan, zorgde in het begin van de rit voor waaiers om de sprinters te lossen en ruim dertig kilometer voor het einde brak de eerste groep opnieuw uiteen. "Wat een rit joh, op de een of andere manier lukte het gewoon", zegt Dumoulin. "We zaten steeds goed mee met veel man. We wisten waar het ging breken en daar brak het ook. Het is een kwestie van goed timen en op het juiste moment een inspanning doen."

Quote Het kan niet beter. Tom Dumoulin

Daar slaagde niet iedereen in, want met name Tadej Pogacar liet zich verrassen en raakte daardoor zijn derde plaats in het algemeen klassement kwijt. Dumoulin: "Daarom reden wij, dat hoorden we meteen. Het kan niet beter." 'Ontzettend goed gedaan' Zeeman prijst het werk van de hele Jumbo-Visma-formatie. "Ik denk dat de ploeg het ontzettend goed gedaan heeft vandaag."

"Grischa Niermann (ploegleider, red.) heeft de rit verkend", zegt Zeeman. "Er is ook weleens een waaieretappe geweest waarin we minder goed waren, we zijn extra scherp op wat er nodig is om te kunnen presteren." "Hier waren we heel goed op voorbereid. Dat Bora vanaf het begin het tempo erop legde maakte de laatste 45 kilometer minder hectisch." 'Ploegen gaan iets proberen' Zaterdag en zondag staan er bergetappes in de Pyreneeën op het programma en met Roglic en Dumoulin heeft Jumbo-Visma de nummers twee en vijf van het algemeen klassement in de gelederen. "Een aantal klassementsmannen heeft anderhalve minuut verloren, dat zullen ze ergens moeten terugpakken. Ik verwacht dat het koers gaat zijn en een aantal ploegen iets gaat proberen", aldus Zeeman.