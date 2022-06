Nog twee scheepswrakken bij de 'heilige graal' van scheepvaartarcheologie

De Colombiaanse marine heeft voor de kust van Cartagena twee eeuwenoude scheepswrakken ontdekt. Ze liggen in de buurt van het wrak van de San José, een Spaans galjoen dat in 1708 in een gevecht met de Britse marine verging met aan boord 200 ton goud, zilver en juwelen. De Colombianen ontdekten de andere twee schepen toen een onderwaterrobot onderzoek deed bij de San José. Eén wrak stamt net als de San José uit de tijd dat Colombia een kolonie van Spanje was, de ander uit de periode 1810-1819, toen Colombia voor zijn onafhankelijkheid vocht.

President Duque maakte het nieuws bekend. Hij zei dat er mogelijk nog tien andere historische wrakken in de buurt van de San José liggen. Daar zal bij nieuwe expedities naar worden gezocht. Over de lading van de twee wrakken die nu gevonden zijn, is niets gezegd. De onderwaterrobot maakte video-opnamen van de lading van de San José. Daarop zijn gouden munten, 17de-eeuwse kanonnen, vazen en serviesgoed te zien. De waarde van de lading wordt vandaag de dag op 16 miljard euro geschat. De opnamen van de San José:

De San José was het vlaggenschip van een Spaanse vloot die in 1708 met drie marine- en veertien koopvaardijschepen van Panama naar Cartagena voer. In Europa woedde oorlog en de Britten wilden voorkomen dat Spaanse schepen de oceaan overstaken om met goud en zilver de Spaanse oorlogsvoering te financieren. Op 8 juni kwam het tot een confrontatie bij Barú, een schiereiland bij Cartagena. In dat gevecht ontplofte de kruitkamer van de San José. Slechts 11 van de 600 bemanningsleden werden gered.

