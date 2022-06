Regenval brengt boeren verlossing: 'We vroegen om regen en kregen het'

De meest acute problemen rond de droogte in met name Noord-Brabant en Noord- en Midden-Limburg zijn voorlopig opgelost. Omdat er de afgelopen dagen zo veel regen is gevallen, is de waterstand volgens landbouworganisatie ZLTO weer redelijk op niveau. Daardoor zijn de oogsten niet meer in gevaar.

De belangenorganisatie waarschuwde vorige maand dat de oogsten konden mislukken als het niet binnen twee weken flink zou gaan regenen. "We vroegen om regen en we hebben het gekregen", zegt een woordvoerder tegen persbureau ANP. "Daar zijn we blij om."

Op sommige plaatsen in het zuidoosten van het land was er 30 tot 40 millimeter regen nodig om te voorkomen dat er grote problemen zouden ontstaan met de droogte. Nu er genoeg neerslag is gevallen, hebben boeren weer buffers kunnen opbouwen. Sproeien is voorlopig dan ook niet nodig, zegt ZLTO.

Nog altijd erg droog jaar

Half mei was er in Nederland een neerslagtekort van zo'n 110 millimeter. Op dat moment was 2022 droger dan ooit eerder gemeten.

Uit de meest actuele Droogtemonitor van het KNMI blijkt dat het tekort nu 102 millimeter is. Daarmee zitten we voorlopig niet meer op de lijn van het recordjaar 1976, maar 2022 kan nog steeds een erg droog jaar genoemd worden.

Wat er tegen de droogte is te doen, zie je in deze video: