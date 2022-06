Als 11-jarige kijkt Nadal in Hilversum zijn ogen uit: 'Zijn eerste grote toernooi'

Een serieuze blik bij de 11-jarige Rafael Nadal als hij in 1997 een jeugdtoernooi speelt in Hilversum - Henk Koster

Zondag won Nadal op 36-jarige leeftijd voor de veertiende keer Roland Garros. Met 22 grandslamtitels is hij de succesvolste tennisser aller tijden bij de mannen. Roger Federer en Novak Djokovic volgen met 20 grandslamtitels. Ontmoeting met Krajicek blijft kleine Nadal altijd bij Op de slotdag van het jeugdtoernooi in 1997 is Richard Krajicek te gast op het Tulip Tennis Center in Hilversum. De Nederlander, op dat moment de nummer elf van de wereld, speelt een demonstratiewedstrijd en neemt de prijsuitreiking voor zijn rekening. Die dag maakt Krajicek voor het eerst kennis met Nadal. "Ik heb Rafa daar ontmoet, maar dat weet ik alleen omdat hij mij dat vertelde toen hij voor het eerst in Rotterdam speelde", zegt Krajicek. Nadal deed in 2008 en 2009 mee aan het ABN Amro-toernooi, waarvan Krajicek directeur is. "Die ontmoeting heeft indruk op hem gemaakt, want het jaar daarvoor had ik Wimbledon gewonnen. Zelf weet ik alleen nog dat ik een grote groep kinderen voor me had", aldus Krajicek.

Rafael Nadal bij de introductie van de spelers in Hilversum - Henk Koster

In 1997 valt de 11-jarige Nadal niet in de prijzen in Hilversum. Hij doet mee in de categorie tot en met 12 jaar en kan zich nog niet onderscheiden. Zijn slagen missen kracht - zeggen mensen die hem destijds hebben zien spelen - maar zijn intensiteit en temperament vallen op. Onderbroek In de eerste ronde wint Nadal wel van de Nederlander Niels de Moree. Die wordt daar niet graag aan herinnerd: "Het werd volgens mij 6-0, 6-2 voor hem. Nadal was vooral heel vast. De tics van nu had hij toen ook al. Aan zijn onderbroek zitten en zo." Als de twee de baan opgaan, weet De Moree amper wie Nadal is. "Hij trainde heel veel en speelde maar weinig wedstrijden. Hij was toen vooral het neefje van Barcelona-voetballer Miguel Ángel Nadal. Dat is later wel omgedraaid." Bekijk in de fotocarrousel hieronder de speelschema's van alle categorieën.

De Moree breekt internationaal nooit door. Naast Nadal verwerft van de deelnemers aan het Hilversumse jeugdtoernooi alleen Marta Marrero - ook uit Spanje - enige faam. In 2000 is ze kwartfinaliste op Roland Garros. Nederlandse talentscout legt Nadal, Federer en Sjarapova vast De organisatie van het jeugdtoernooi in 1997 is in handen van de Nederlander Chris Vermeeren. Hij heeft Nadal als talentscout bij het Amerikaanse sportconcern Nike al langer in het vizier. "Ik heb hem gescout in 1996 in Spanje. We dachten meteen: dit wordt een mondiale topper", vertelt Vermeeren, die in die periode niet alleen Nadal diens eerste contract bij Nike bezorgt, maar voor Roger Federer en Maria Sjarapova hetzelfde doet. "Vanwege zijn oom, die Barcelona-voetballer, zat Nadal destijds nog bij Reebok. Wij boden hem op een gegeven moment een driejarig contract aan en zijn andere oom Toni, die Nadal tot een aantal jaren terug coachte, ging daarmee akkoord."

Rafael Nadal in 1997 op een van de tapijtbanen van de Hilversumse tennishal - Henk Koster