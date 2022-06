Hartono naar tweede ronde Rosmalen na zege op qualifier Preston

Arianne Hartono heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Libéma Open, het grastoernooi in Rosmalen. De met een wildcard toegelaten tennisster was met 6-4, 3-6, 6-4 te sterk voor de Australische qualifier Taylah Preston.

Hartono, 172ste op de wereldranglijst, leverde direct haar opslag in, maar trok vervolgens het initiatief met drie breaks op rij naar zich toe. In de achtste game verspeelde ze een setpunt en verloor ze zelfs haar service aan Preston (WTA-812), maar twee games later sloeg ze alsnog toe.

Toen Hartono in de tweede set een break voor kwam, leek de zege nabij, maar nu verloor ze zelf driemaal op rij haar service. In de derde set had ze genoeg aan twee breaks om na bijna tweeënhalf uur tennis als winnares van de baan te stappen..

In de volgende ronde treft de 26-jarige Meppelse, na de uitschakeling van Suzan Lamens maandag de enige Nederlandse nog in het toernooi, mogelijk de als eerste geplaatste Aryna Sabalenka uit Belarus.