Ruim vier ton coke in Italië onderschept, ook Nederlanders betrokken

De politie in Italië heeft 4,3 ton cocaïne, bijna 1,9 miljoen euro aan contanten en auto's in beslag genomen. Daarmee heeft het naar eigen zeggen "een grote klap" uitgedeeld aan het Colombiaanse Clan del Golfo-drugskartel. De drugs hebben een straatwaarde van ruim 240 miljoen euro.

Justitie in het noordoostelijke Triëst heeft 38 arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen verdachten in zes verschillende landen, waaronder Nederland. Om hoeveel Nederlandse verdachten het gaat, waarvan ze precies verdacht worden en of ze al zijn aangehouden, is niet duidelijk.

De Italiaanse politie kwam de drugs op het spoor na een onderzoek van een jaar, waarbij ook de Colombiaanse autoriteiten en de Amerikaanse veiligheidsdiensten betrokken waren. Italiaanse agenten infiltreerden het netwerk en volgden sinds mei vorig jaar negentien verschillende drugstransporten van Colombia naar Europa.

Volgens de Italiaanse politie is er een uitgebreid netwerk blootgelegd met banden tussen Zuid-Amerikaanse cocaïneproducenten en Europese handelaren, die op hun beurt verantwoording afleggen aan de georganiseerde misdaad in Italië.

De politie probeerde belangrijke tussenpersonen te identificeren en "een substantieel aantal" vervoerders in de wereldwijde drugssmokkelnetwerken. Naast verdachten uit Nederland en Italië zijn er ook arrestatiebevelen uitgegeven tegen mensen in Slovenië, Kroatië, Bulgarije en Colombia.

Leider vorig jaar opgepakt

De leider van het Clan del Golfo-kartel werd eind oktober vorig jaar opgepakt. Colombia maakte zeven jaar jacht op Dairo Antonio Usuga, ook bekend als Otoniel. Tot die tijd was hij de meest gezochte drugsbaas van het Zuid-Amerikaanse land. Vorige maand werd de 50-jarige Usaga uitgeleverd aan de Verenigde Staten.

De Clan del Golfo is het grootste drugskartel van Colombia, dat naar schatting 200 ton cocaïne per jaar smokkelde. Usuga's val is alleen te vergelijken met die van Pablo Escobar in de jaren 90, zo zei Colombiaanse president bij Usuga's aanhouding.