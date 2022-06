Van der Wal: stikstofboodschap voor delen Nederland 'keihard', geen andere keuze

Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof denkt dat ze vrijdag met "een keiharde boodschap" moet komen wat betreft de stikstofuitstoot. "Dat er in een aantal gebieden heel weinig kan, dat is duidelijk."

Vrijdag lekte uit dat de uitstoot van stikstof in sommige delen van Nederland, zoals de Gelderse Vallei en De Peel in Noord-Brabant, met 70 tot 80 procent moet worden verminderd. Dat leidde tot veel onrust, met name bij boeren die zich zorgen maken over de toekomst hun bedrijf.

Van der Wal benadrukt dat haar plannen nog worden doorgerekend en dat ze vrijdag pas definitief worden gepresenteerd, maar ze zegt dat er "geen andere keuze" is dan rigoureus ingrijpen.

'Tijd van geitenpaadjes is voorbij'

"Ik denk dat we de afgelopen jaren te veel uitvluchten hebben gezocht en dat we daarom ook tegen de muur zijn gelopen als overheid. Uitvluchten, geitenpaadjes; dat kunnen we ons niet meer permitteren."

De VVD-minister zegt zich te realiseren dat de plannen "heel veel impact voor heel veel mensen" hebben en vindt dat "verschrikkelijk". "Dit is een moment waarvan we al drie jaar weten dat het gaat komen en waar we doorheen moeten met elkaar."