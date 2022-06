Kabinet beslist deze maand over onder water zetten Hedwigepolder

Het kabinet schuift het besluit over het al dan niet ontpolderen van de Hertogin Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen nog even voor zich uit. Dat schrijft minister Van der Wal voor Stikstof en Natuur aan de Tweede Kamer.

De Kamer had het kabinet vorige maand opgeroepen om de dijk pas door te steken als er meer duidelijk is over de vervuiling van de Westerschelde door pfas. Chemiebedrijf 3M in België heeft jarenlang pfas geloosd bij Zwijndrecht, in de buurt van Antwerpen. Via de Schelde is het in de Westerschelde terechtgekomen.

Geen point of no return

Van der Wal zegt nu nog enkele onderzoeken naar vervuiling af te willen wachten. "Op basis hiervan zal ik, in afstemming met Vlaanderen en de provincie Zeeland, besluiten of de onderzoeksresultaten aanleiding geven om de planning van de ontpoldering van de Hedwigepolder aan te passen", schrijft ze.

Voor 1 juli neemt het kabinet een besluit. Voor die tijd wordt de dijk niet verder afgegraven, maar dat stond toch al niet op de planning, stelt Van der Wal. "Overige werkzaamheden, die geen verband houden met het afgraven van de zeedijk, zullen wel gewoon doorgang vinden op een manier dat geen point of no return wordt bereikt."