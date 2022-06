Van de Zandschulp al klaar op gras in Rosmalen, Griekspoor boekt wel zege

Botic van de Zandschulp is er ondanks een voortvarend begin niet in geslaagd de tweede ronde van de Libéma Open in Rosmalen te bereiken. De nummer 29 van de wereld raakte halverwege de tweede set vooral op eigen service het spoor bijster en moest de zege laten aan de Fin Emil Ruusuvuori (ATP-62): 6-4, 2-6, 1-6. Van de Zandschulp, debuterend op het Brabantse gras en als zesde geplaatst, brak zijn opponent al snel en dat bleek voldoende voor het binnenhalen van de eerste set. Ook in de tweede set was er aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht voor de Nederlandse kopman, die wel verzuimde wederom een vroege break te plaatsen. Fouten opeenstapelend Op 2-3 ging het echter mis voor Van de Zandschulp, die na een onnodig scherp gespeelde bal en een te kort dropshot plots tegen twee breakpoints aankeek. De 23-jarige Ruusuvuori produceerde prompt een knappe return op de voeten van de zes jaar oudere Van de Zandschulp, die twee games later opnieuw een servicegame in leverde.

Botic van de Zandschulp - ANP

Van de Zandschulp verdween even van de baan en creëerde na de hervatting van de partij meteen twee breakpoints, waarvan hij er eentje in kansrijke positie onbenut liet. Ook een derde bleek niet aan hem besteed te zijn. Ruusuvuori overleefde niet alleen de servicegame, maar drukte meteen ook door op de opslag van de fouten opeenstapelende Van de Zandschulp, die drie keer op rij zijn servicegame verloor en daar slechts één break tegenover wist te stellen: 0-4. 'Eindelijk die overwinning' voor Griekspoor Tallon Griekspoor is het grasseizoen wel begonnen met een overwinning. De Nederlandse nummer 56 van de wereld klopte de 32-jarige Aljaz Bedene, in 2018 even de mondiale 43 maar thans terug te vinden op plek 161, in twee sets: 7-5. 7-5.

Griekspoor slaat zich door eerste ronde in Rosmalen - NOS

In de volgende ronde treft de Haarlemmer de als tweede geplaatste Canadees Félix Auger-Aliassime. Daarnaast komt hij in het dubbelspel in actie met niemand minder dan Daniil Medvedev, de nummer twee van de wereld die met succes bij de Nederlander aanklopte. Bedene, die op Roland Garros na twee gewonnen vijfsetters in de derde ronde geen partij was voor Novak Djokovic, moest in de openingsset als eerste breakpoints toestaan. Ondanks twee dubbele fouten kwam de Sloveen op 3-4 met de schrik vrij. Tot tweemaal toe belandde op die cruciale momenten een forehand van Griekspoor buiten de lijnen. Squashslag Op 6-5 volgden opnieuw breekkansen, drie op rij nog wel, na onder anderen een knappe redding met een 'squashslag' met de forehand, die de Sloveen beantwoordde met een te korte dropshot. Griekspoor, een van de vijf Nederlanders in het schema, verzilverde deze keer het eerste breakpoint en haalde daarmee ook de eerste set binnen.

Tallon Griekspoor - ANP