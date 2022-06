Griekspoor begint grasseizoen met 'zakelijke overwinning' in Rosmalen

Tallon Griekspoor is bij de Libéma Open in Rosmalen het grasseizoen begonnen met een overwinning op Aljaz Bedene . De Nederlandse nummer 56 van de wereld klopte de 32-jarige Sloveen, in 2018 even de mondiale 43 maar thans terug te vinden op plek 161, in twee sets: 7-5. 7-5.

In de volgende ronde treft de Haarlemmer de als tweede geplaatste Canadees Félix Auger-Aliassime. Daarnaast komt hij in het dubbelspel in actie met niemand minder dan Daniil Medvedev, de nummer twee van de wereld die met succes bij de Nederlander aanklopte.

Squashslag

Bedene, die op Roland Garros na twee gewonnen vijfsetters in de derde ronde geen partij was voor Novak Djokovic, moest in de openingsset als eerste breakpoints toestaan. Ondanks twee dubbele fouten kwam hij op 3-4 met de schrik vrij. Tot tweemaal toe belandde op die cruciale momenten een forehand van Griekspoor buiten de lijnen.

Op 6-5 volgden opnieuw breekkansen, drie op rij nog wel, na onder anderen een knappe redding met een 'squashslag' met de forehand, die de Sloveen beantwoordde met een te korte dropshot. Griekspoor, een van de vijf Nederlanders in het schema, verzilverde deze keer het eerste breakpoint en haalde daarmee ook de eerste set binnen.

Dubbele fout

Ook in de tweede set viel de beslissing pas op het eind. Mede geholpen door een dubbele fout van Bedene kwam Griekspoor op 40-30. Hij slaagde erin, zoals zo vaak gedurende de partij, de backhand van de Sloveen onder druk te zetten en het punt naar zich toe te trekken.

Met een "toch eindelijk die overwinning" begroette Griekspoor zijn eerste zege op gras op het hoogste niveau. "Een zakelijke overwinning. Ik heb goed geserveerd en mijn eigen ding gedaan."