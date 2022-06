Vorig jaar podium, maar voor dit jaar meldt Carapaz zich af voor Tour de France

Wielrenner Richard Carapaz komt volgende maand niet in actie bij de Tour de France. De 29-jarige klimmer uit Ecuador eindigde vorig jaar nog als derde, maar richt zich dit jaar op de Ronde van Spanje.

"Dat is mijn hoofddoel voor de rest van het seizoen", zo maakte hij duidelijk. Carapaz verblijft de komende tijd in zijn thuisland Ecuador om zich klaar te stomen voor de Vuelta, die op 19 augustus in Utrecht start.

Tweede in de Giro

De klassementsrenner van Ineos Grenadiers eindigde onlangs als tweede in de Giro d'Italia. Op de voorlaatste dag moest hij de roze trui afstaan aan Jai Hindley. Carapaz was in 2019 wel winnaar van de Giro.

Carapaz combineerde in 2020 en 2021 de Vuelta met de Tour. Hij stond vorig jaar in Parijs op het podium, samen met de Sloveense winnaar Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard uit Denemarken.