Wateroverlast bij Brabants zwembad, zeker week dicht

Een zwembad in het Brabantse Rosmalen is zeker een week dicht omdat het technische systeem van het bad niet meer werkt. Het systeem ging stuk nadat de kelder zaterdag door de extreme regenval onder water was komen te staan.

Via ventilatieroosters is het water bij het bad naar binnen gekomen. Vervolgens is het naar het laagste punt gestroomd, de kelder. "Het ging steeds hoger en hoger staan. Het kon nergens heen", legt beheerder Willem-Jan Vrolijk van zwembad Kwekkelstijn uit bij Omroep Brabant.

Nog niet eerder heeft Vrolijk zo veel wateroverlast gehad. "Ik ben er wel van geschrokken, zeker toen ik zag hoe hoog het water is gekomen." Toch laat hij zich er niet door uit het veld staan. "Ik wil nu alleen maar ervoor zorgen dat het bad weer open kan en dat de mensen er weer van kunnen genieten."

Afgelopen weekend leidde hevige regenval vooral in het zuiden en midden van het land tot wateroverlast. In De Bilt werd de op een na natste Eerste Pinksterdag geregistreerd.

Wanneer het binnenbad in Rosmalen weer open kan is nog de vraag. "Eerst maar eens alles hier droog zien te krijgen", aldus Vrolijk.