Ronaldo nu zwoegend op e-bike naar Compostela, de plek van zijn historische solo

In zijn tijd bij Barcelona liet hij volgens zijn coach Bobby Robson dingen zien die nooit eerder door een 20-jarige vertoond waren. Zoals één van de mooiste goals uit zijn carrière, zo niet de allermooiste. Toen hij op 12 oktober 1996 scoorde met een solo van eigen helft, op bezoek in datzelfde Santiago de Compostela.

En alles deed Ronaldo op intuïtie. "Ik pakte de bal in het midden van het veld. Ik voelde dat ze me grepen, maar ik bleef rennen", omschreef hij zijn gedachten terwijl hij alles wat hij onderweg in een shirt van UD Compostela op zijn weg tegenkwam op een hoopje dribbelde.

Zijn status als Il Fenomeno is nog steeds onbedreigd, ook al is hij nu vele kilo's zwaarder.

Hij belooft de komende dagen te genieten van zijn fietstocht, al is elke sportieve inspanning tegenwoordig een gevecht tegen zijn eigen lichaam. "Ik weet dat ik fysiek zal moeten lijden, maar het zal een onvergetelijke ervaring worden."