NAVO wil dat Rusland meewerkt aan OPCW-onderzoek in zaak-Navalny

Ook premier Rutte vindt dat Rusland opening van zaken moet geven over "de aanval" op Navalny. "Dit is een man met groot gezag in Rusland, die met groot persoonlijk gevaar al tien jaar oppositie voert", zegt Rutte. "Het is een man die de democratie probeert te bevorderen in Rusland. Dat is geen eenvoudige opgave."

OPCW-topman Arias maakte gisteren bekend dat het vergiftigen van een individu met een zenuwgif ook als gebruik van een chemisch wapen wordt beschouwd. Hij zei ook de OPCW de ontwikkelingen in de zaak-Navalny op de voet volgt en in actie zal komen als een lidstaat daarom vraagt.

De OPCW is een organisatie van landen, gevestigd in Den Haag, die het gebruik van chemische wapens verbiedt. Ook Rusland is er lid van.

Navalny werd twee weken geleden met spoed opgenomen in een ziekenhuis in de Russische stad Omsk toen hij in een vliegtuig onwel werd. Zijn woordvoerder zei direct dat hij was vergiftigd door de Russische autoriteiten, hoewel die dat tegenspraken. Het ziekenhuis in Omsk stelde vervolgens dat van vergiftiging geen sprake was.

Na enkele dagen werd de 44-jarige Navalny op aandringen van zijn familie overgebracht naar een ziekenhuis in Berlijn. Daar zijn sporen van novitsjok in zijn lichaam gevonden: een zenuwgif dat in de jaren 70 en 80 in de toenmalige Sovjet-Unie als chemisch wapen werd ontwikkeld.