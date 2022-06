Sterspeelster De Goede toch op tijd fit voor WK hockey, zeven debutanten in selectie

Ook Marloes Keetels keert terug in de selectie van interim-bondscoach Jamilon Mülders. Keetels zal wat langer nodig hebben om fit te worden, maar het WK moet ze kunnen halen volgens de bond.

In de selectie zitten zeven WK-debutanten: Felice Albers, Yibbi Jansen, Renée van Laarhoven, Freeke Moes, Sabine Plönissen, Pien Sanders en Maria Verschoor.

Het Nederlands Elftal speelt in de poulefase tegen Ierland (2 juli), Duitsland (3 juli) en Chili (6 juli). Alle wedstrijden worden in het Wagener Stadion in Amsterdam gespeeld.

Van Ass bondscoach na WK

Het WK zal het laatste toernooi zijn van interim-bondscoach Mülder. Na een lange zoektocht naar de opvolger van de weggestuurde Alyson Annan kwam de hockeybond vorige week uit bij Paul van Ass, die na het WK het stokje van Mülder zal overnemen.