Gino was gek op motoren en auto's, ze vormen erehaag bij stille tocht

In Kerkrade wordt morgenavond een stille tocht gehouden voor de 9-jarige Gino. Op de route wordt een erehaag gevormd van zo'n 200 auto's en motoren. De jongen was volgens de gemeente Kerkrade gek op mooie voertuigen.

De stille tocht begint bij het Eurode Business Center en gaat naar de speelplek aan de Hertogenlaan, waar Gino woensdagavond voor het laatst werd gezien, schrijft 1Limburg.

"De combinatie van de erehaag met mooie auto's en motoren, de tocht door de wijk Rolduckerveld en de gekozen eindplek zorgt voor een respectvol en waardig eerbetoon voor Gino, zijn familie en vrienden", aldus de gemeente in een verklaring. "Het is een gebeurtenis die de hele gemeenschap diep raakt. De stille tocht sluit aan bij dit gevoel en geeft gehoor aan de wens van de familie."

Groot saamhorigheidsgevoel

Burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht wil de buurtgenoten van Gino helpen mee te lopen in de tocht, die niet in haar gemeente is. "Als mensen naar de stille tocht in Kerkrade willen, kunnen we misschien iets organiseren. Want veel mensen hebben geen eigen vervoer."

"Hij betekent heel veel voor de mensen hier", zegt Penn-te Strake. "Iedereen hielp mee om hem op te voeden. Dit is een hele hechte buurt met een groot saamhorigheidsgevoel."

Slachtofferhulp Nederland is vandaag op de basisschool van Gino. Leerlingen en leerkrachten van basisschool Sint Oda in Maastricht worden begeleid om alle gebeurtenissen van afgelopen dagen te verwerken.

Vermissing

Gino logeerde bij zijn oudere zus in Kerkrade en kwam woensdagavond niet thuis na het spelen. Zijn levenloze lichaam werd zaterdag gevonden bij een woning in Geleen.

Een 22-jarige man uit Geleen wordt verdacht van ontvoering en betrokkenheid bij de dood van de 9-jarige jongen. Hij werd in 2017 veroordeeld voor het bedreigen en mishandelen van twee jongetjes in Sittard en het misbruiken van een van hen.

De man wordt vandaag in Roermond voorgeleid aan de rechter-commissaris.