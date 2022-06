Casino's op reclameborden niet verdwenen ondanks belofte

Ondanks beloftes van online gokbedrijven is er in bushokjes en langs de snelweg nog altijd reclame voor gokken te zien. De bedrijven beloofden op 1 april of zo snel mogelijk daarna te stoppen met reclame in de buitenruimte.

De meeste grote partijen zijn daar inmiddels mee gestopt, maar Betcity was deze maand nog actief. Een nieuw casino heeft juist onlangs posters door het hele land laten ophangen. Daarin roept oud-voetballer Ronaldinho op om te gokken bij het bedrijf.

Het bedrijf Circus heeft pas enkele maanden een vergunning om online gokken aan te bieden en zegt dat er nog maar weinig mogelijkheden zijn om je als casino aan het publiek te presenteren.

Contracten lopen door

Minister Franc Weerwind van Justitie kondigde in maart aan dat de gokbedrijven hadden beloofd onder meer te stoppen met buitenreclame. Hij had daarvoor afspraken gemaakt met de twee brancheorganisaties voor gokbedrijven: VNLOK en NOGA.

De eerste organisatie zegt dat al hun leden, waaronder Toto en Holland Casino, uiterlijk 1 juni zijn gestopt met buitenreclame. Volgens NOGA waren er meerdere bedrijven waarbij er nog contracten voor buitenreclame doorliepen.

Een daarvan is Betcity. Dat bedrijf zegt in een reactie de zelfregulering wat betreft buitenreclames te steunen en stopt met buitenreclame als de huidige contracten zijn afgelopen. Wanneer dat is, wil het bedrijf niet zeggen

Nieuwe casino's

Nieuwkomer Circus heeft sinds maart een vergunning om online gokken aan te bieden en is geen lid van de brancheverenigingen. "Als nieuwe partij wil je jezelf presenteren", zegt Martijn Maertens, de hoogste baas van het bedrijf. "We hebben maanden aan een verantwoord-spelen-campagne gewerkt en nu kwamen er eindelijk pas plekken vrij om reclame te maken."

Hij wijst erop dat zijn bedrijf geen partij was bij de gemaakte afspraken en er bij het voorbereiden van de campagne ook geen weet van had. Volgens hem zijn er nog weinig mogelijkheden om als nieuwkomer jezelf op de markt te zetten

"Alles wat aan reclamemiddelen beschikbaar was, is door de industrie opgeslokt, onder meer door staatsdeelnemingen. Het is vrijwel onmogelijk om nu er tussen te komen. Dat voelt als marktafgrendeling."