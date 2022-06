De missie van Geertruida: 'Dankzij talent kan ik mijn ouders iets teruggeven'

Bij Jong Oranje noemen ze 'm Geert. "Maar dat vind ik echt niets. Het klinkt als een oude man! Brian Brobbey kwam daar ineens mee en nu noemt iedereen me zo. Echt verschrikkelijk. Maar hoe vervelender ik het vind, hoe leuker 't voor Brobbey is. Gelukkig noemen mijn vrienden me nog niet zo."

Geertruida speelt vanavond (20.00 uur) met Jong Oranje in Almere tegen Jong Gibraltar. Wint het elftal van Erwin van de Looi, dan is het weer een stap dichter bij kwalificatie voor het EK van 2023 in Georgië in Roemenië. Bij winst in de uitwedstrijd tegen Jong Wales zaterdag is een EK-ticket zeker.

In een deftige zaal in Hotel Oud-Londen in Zeist, de thuisbasis van Jong Oranje, maakt hij een uitzondering. En vertelt hij over een 'gruwelijk' seizoen bij Feyenoord, over een voorbeeld zijn voor een wijk die zijn moeilijkheden heeft, zijn liefde voor de Premier League én de pijn van Tirana.

Het T-woord

Z'n gezicht staat direct op standje onweer als het T-woord valt. "Het was wel echt zuur, ik blijf het zeggen. Het doet veel pijn. Ik wil die wedstrijd gewoon vergeten. We hebben het er in de groep ook niet meer over gehad. Misschien doen we dat ooit, maar voor nu is het nog te vroeg."

Los van de verloren Conference League-finale kijkt Geertruida terug op een prachtig Europees seizoen met Feyenoord. "Het was een gekkenhuis dit jaar. Gruwelijk wat we hebben gedaan. Of het mijn mooiste voetbaljaar was? Zwaar man, zwaar", lacht-ie. "We waren één met de supporters."