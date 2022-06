Strafeis verwacht in moordzaak Peter R. de Vries

Naar verwachting komt het Openbaar Ministerie vandaag met een strafeis voor de moord op Peter R. de Vries. In Amsterdam wordt de rechtszaak tegen de twee verdachten inhoudelijk behandeld.

Vanochtend worden eerst de feiten rond de moord besproken. De 22-jarige Delano G. uit Tiel was volgens het OM de schutter. De uit Polen afkomstige Kamil E. (36) zou de schutter hebben gebracht en gehaald. Ook zou hij De Vries voor de moord in de gaten hebben gehouden.

De verdachten werden drie kwartier na de moord gearresteerd op de snelweg. Ze hadden het moordwapen in de auto liggen. Het OM ziet een overvloed aan bewijs dat de twee de moord hebben uitgevoerd. Er zijn veel ooggetuigen, camerabeelden en forensische sporen.

Spreekrecht

Vanmiddag komen de nabestaanden van Peter R. de Vries aan het woord. Zijn zoon Royce en dochter Kelly maken gebruik van hun spreekrecht.

Ook het requisitoir van het Openbaar Ministerie staat voor vandaag gepland. De officieren van justitie maken dan bekend welke straf zij eisen. Het OM is ook van plan om beelden te laten zien van de verdachten, onder meer van 'proefschieten' met een wapen.

Opdrachtgever

De Vries liep op 6 juli vorig jaar van de studio van RTL Boulevard in het centrum van Amsterdam naar zijn auto, toen hij van dichtbij werd neergeschoten. Hij overleed ruim een week later aan zijn verwondingen.

Volgens het OM lijkt het erop dat De Vries is vermoord omdat hij de kroongetuige hielp in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi. De twee verdachten zwijgen over hun opdrachtgever.

De advocaten van Delano G. en Kamil E. komen volgende week aan het woord. De rechtbank doet uitspraak op 14 juli.