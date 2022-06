Verdachte verboden pedoclub Martijn opgepakt in Mexico

In Mexico is Nelson M. opgepakt, die de verboden pedofielenvereniging Martijn zou hebben voortgezet. Ook wordt hij verdacht van het bezit van 10.000 afbeeldingen met kinderporno.

Toen M. begin dit jaar voor de rechter moest verschijnen, bleek dat de man uit Lelystad naar Mexico was gereisd. Volgens zijn advocaat had hij daar politiek asiel aangevraagd. Onder meer de stichting Free a Girl begon daarop een petitie en werkte samen met de internationale hulporganisatie Operation Underground Railroad om M.'s arrestatie mogelijk te maken.

Het Mexicaanse Openbaar Ministerie maakte op een persconferentie bekend dat in samenwerking met deze organisaties M. in Mexico-Stad kon worden aangehouden. De Mexicaanse politie nam bij de arrestatie onder meer een vuurwapen, foto's van kinderporno en harde schijven in beslag.

De Hoge Raad verbood pedofielenvereniging Martijn in 2014, omdat de leden seksuele relaties tussen volwassenen en kinderen verheerlijkten en bevorderden.

Twee andere oud-leden, Marthijn U. en Norbert de J., zijn in maart veroordeeld tot celstraffen van vier en zes maanden vanwege het voortzetten van de vereniging.