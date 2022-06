Zwaardere aanklachten tegen Proud Boys voor Capitoolbestorming

Federale aanklagers in de Verenigde Staten hebben de aanklacht tegen enkele prominente leden van de rechtsextremistische organisatie Proud Boys voor hun rol bij de Capitoolbestorming begin vorig jaar verzwaard.

Leider Enrique Tarrio wordt nu met Ethan Nordean, Joseph Biggs, Zachary Rehl en Dominic Pezzola aangeklaagd voor seditious conspiracy, oftewel 'opruiende samenzwering'. Als ze schuldig worden bevonden kunnen ze tot twintig jaar cel worden veroordeeld.

De vijf worden ervan verdacht te hebben afgesproken om zich met geweld te verzetten tegen de wettige overdracht van de presidentiële macht. Dat is een ernstig, federaal misdrijf in de Verenigde Staten. Ze werden eerder beschuldigd van andere vormen van samenzwering bij de bestorming.

Op 6 januari 2021 bestormde een menigte woedende Trump-aanhangers het Capitool, waar op dat moment het Congres bijeen was om de verkiezingsuitslag te bevestigen die in het voordeel van Joe Biden was uitgevallen. Er vielen vier doden.

Verbranden van vlag

Tarrio werd overigens al veroordeeld voor het verbranden van een Black Lives Matter-vlag en voor het vervoeren van verboden magazijnen, vlak voor de bestorming. Die straf heeft hij uitgezeten. Hij wordt gezien als een van de belangrijke figuren achter het geweld op 6 januari 2021.

De Proud Boys zijn niet de eerste groep die wordt aangeklaagd voor opruiende samenzwering. Eerder gebeurde dat al met elf leden van de extreemrechtse groep Oath Keepers.

De militie, met vooral (voormalige) militairen en politieagenten als lid, zou de bestorming hebben voorbereid als een oorlog. Leider Stewart Rhodes heeft ontkend schuldig te zijn, drie leden hebben wel schuld bekend.

Een parlementaire commissie die de Capitoolbestorming onderzoekt gaat komende week beginnen met openbare hoorzittingen en zal de conclusies van het onderzoek presenteren. De vijf Proud Boys moeten vermoedelijk in augustus voorkomen.