Bankzitters Benzema en Mbappé zien ook B-elftal Frankrijk punten morsen

Frankrijk en Kroatië hebben in de Nations League gelijkgespeeld: 1-1. Lang leek het erop dat een treffer van Adrien Rabiot genoeg was voor een Franse zege, maar kort voor tijd kwamen de Kroaten via Andrej Kramaric terug.

Sterren als Karim Benzema, Kylian Mbappé en Antoine Griezmann keken in Split op hun dooie gemak vanaf de bank toe hoe het Franse schaduwelftal het tegen Kroatië opnam.

Afgelopen vrijdag verloor Frankrijk mét vedettes in het eigen Stade de France van Denemarken. Bondscoach Didier Deschamps koos er nu voor om toptalenten als Christopher Nkunku, Aurélien Tchouaméni en Moussa Diaby de kans te geven.

Kroatië speelde juist in een vertrouwde formatie. Op het middenveld voerde Luka Modric ook in zijn 150ste interland de regie.