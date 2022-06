Vrijwilligers sturen hulpmiddelen naar overstroomd Suriname, 'behoefte aan voedsel'

Straten Paramaribo staan blank na zware regenval - NOS

"Het zijn verdrietige verhalen. Huizen staan onder water en mensen weten niet waar ze eten vandaan moeten halen", zegt vrijwilliger Marion van Berkum in het NPO Radio 1-programma Nieuws en Co. "Ik ken een mevrouw, haar huis is ook onder water gelopen. Ze heeft een bedlegerige moeder en zelf is ze kankerpatiënt. Die is helemaal de weg kwijt." De vrouw en haar moeder verblijven nu in een huis dat hoger ligt, zegt Van Berkum. Naast de broodnodige spullen zorgt Corantijn ook dat noodlijdende inwoners voedselpakketten krijgen. Die worden samengesteld door vrijwilligers in Suriname met geld van de stichting. Vandaag deed de Surinaamse ambassadeur in Den Haag een oproep voor "een brede vorm" van Nederlandse noodhulp. Ook zei hij dat er een structurele oplossing moet komen voor de problemen met het water. Van Berkum zegt dat mensen het heel zwaar hebben:

Eigenaren Frans van Beersum en Aad Farla van vakantiepark Surinat in Domburg, dat op zo'n 30 kilometer van Paramaribo ligt, zeggen dat aan voedsel veel behoefte is. "Drinken is er op dit moment genoeg", zegt Farla tegen de NOS. Daarnaast is er volgens hem ook veel behoefte aan geld. "De inflatie is hier ongekend, waardoor belangrijke producten nagenoeg onbetaalbaar zijn voor veel mensen." De regen zorgt ook voor een logistieke problemen: alle grote wegen staan onder water, waaronder de hoofdwegen naar Paramaribo. Daardoor zijn ze voor mensen die geen terreinwagens hebben onbegaanbaar. Het water zorgt ook voor schade aan het wegdek, stelt Farla. "Nieuwe wegen of reparaties kosten veel geld, en dat is er amper."

Correspondent Nina Jurna: "Je moet je voorstellen dat veel mensen dakloos zijn geworden, vooral in het binnenland. Er is hulp nodig bij de evacuatie van deze mensen maar ook is er behoefte aan hulpmiddelen. Ik denk dan aan tenten, dekens, geld en misschien wel medicijnen. Maar waar Suriname echt wat aan heeft, is een duurzame oplossing. Dan kom je misschien ook wel bij Nederland terecht, het land dat een held is in watermanagement. Want dit is een terugkerend probleem dat steeds erger wordt, ook vanwege de klimaatverandering. In Paramaribo heb je ook te maken met achterstallig onderhoud aan pompgemalen. Daardoor raken bij iedere regenbui de kanalen vol en komt de stad onder water te staan. Dat komt mede door de vorige regeringen die niet genoeg geld uitgaven aan het onderhoud, waardoor er ook veel gemalen stuk zijn."