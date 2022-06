Donny M. was 'ernstig beschadigde jongeman' bij veroordeling in 2017

Donny M. werd omschreven "een ernstig beschadigde jongeman" toen hij in 2017 werd veroordeeld voor misbruik en het mishandelen van twee jongetjes in Sittard. Verder werd het risico op herhaling ingeschat als "matig". Dat blijkt uit het vonnis in die zaak, dat in handen is van het AD.

De nu 22-jarige M. wordt verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering en dood van de 9-jarige Gino uit Maastricht. Het lichaam van het jongetje werd zaterdag gevonden bij een woning in Geleen.

Verwaarloosd en ernstig tekortgekomen

Het AD sprak met de vader en stiefmoeder van het misbruikslachtoffer van M. uit 2017. Samen met een vriendje ging de jongen - toen een jonge tiener - met M. mee naar een trappenhuis van een flat. Beide jongens werden mishandeld en een van de twee werd misbruikt.

"Pas nu, na de dood van Gino, besef ik dat het voor mijn zoon nog veel erger had kunnen aflopen", zegt de vader tegen de krant.

Het AD schrijft op basis van het vonnis dat M. in zijn jeugd "verwaarloosd en ernstig tekortgekomen" is. Verder kon M. volgens experts niet zonder toezicht en leerde hij nauwelijks iets van straffen. Ook zijn pleegouders stelden dat M. "eigenlijk niet" alleen gelaten kon worden. Het risico op herhaling werd als "matig" ingeschat.

Hij werd veroordeeld tot bijna vijf maanden jeugddetentie en een verplichte behandeling in een ggz-instelling.

Beelden blauwe Lupo

Rechercheurs deden vandaag wederom onderzoek bij de woning van M. in Geleen. Daarnaast schreef de politie in een oproep "dringend" op zoek te zijn naar dashcambeelden waarop mogelijk een blauwe Volkswagen Lupo te zien is. In het bijzonder vraagt de politie om beelden van vorige week woensdag aan het begin van de avond, op een route die loopt van de plek waar Gino voor het laatst werd gezien in Kerkrade tot de woning in Geleen.

M. wordt morgen in Roermond voorgeleid aan de rechter-commissaris.