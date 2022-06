Vermist vliegtuigje Rotterdam nog altijd niet gevonden, zoekactie morgen verder

Het vermiste vliegtuigje waarvan gisteren brokstukken werden aangetroffen in de haven van Rotterdam is nog altijd niet gevonden. Ook de twee mensen die in het vliegtuigje zaten zijn spoorloos. De zoekactie in en rond het Calandkanaal is voor vandaag stopgezet, morgen wordt verder gezocht in een groter gebied.

Hulpdiensten zijn sinds gisteravond op zoek naar het vliegtuigje, dat in Oost-Duitsland was opgestegen en op weg was naar Frankrijk. De hulpdiensten gaan uit van een noodlottig ongeval.

"We hebben nog niets aangetroffen. Niet het wrak en helaas ook de lichamen niet", zegt een woordvoerder van de politie. Gisteren trof een patrouilleschip van Havenbedrijf Rotterdam al wel brokstukken en persoonlijke bezittingen aan. Dat gebeurde ter hoogte van het einde van het Calandkanaal, dat zo'n 25 meter diep is.