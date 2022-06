Hockeyers Voordaan promoveren na thriller tegen Tilburg, ook HDM naar hoofdklasse

De hockeyers van Voordaan en HDM spelen komend seizoen in de hoofdklasse. In de beslissingswedstrijd was HDM maandag te sterk voor SCHC (4-2), Voordaan won in een zinderend duel na shoot-outs van Tilburg.

Tilburg had zaterdag nog eenvoudig gewonnen van Voordaan (4-1) en dwong zo na een eerdere nederlaag een beslissingsduel af. Daarin keken de Brabanders al vroeg tegen een 2-0 achterstand aan door twee doelpunten van Mike Huisman.

Shoot-outs

Tilburg knokte zich terug in de wedstrijd dankzij Maico Casella, die zowel de 2-1 als de 2-2 voor zijn rekening nam. De toeschouwers in Groenekan zagen vervolgens een ware thriller ontstaan. Het duel eindigde in 4-4 en dus moesten shoot-outs de beslissing brengen.

Voordaan bleek de sterkste in het nemen van de een-op-een-situaties met de keeper en veroordeelde Tilburg zo tot de promotieklasse.

SCHC degradeert

Ook SCHC lukte het niet om zich te handhaven in de hoofdklasse. HDM bleek in eigen huis een maatje te groot voor de club uit Bilthoven. In het beslissingsduel won HDM voor eigen publiek verdiend met 4-2 en dus kon het feest losbarsten in Den Haag.