Bonevacia mist podium bij FBK Games, sprinter Martina laatste op 100 meter

Liemarvin Bonevacia houdt van de zon. In de warmte loopt de houder van het Nederlands record op de 400 meter zijn beste wedstrijden.

Tijdens de FBK Games zat het weer tegen. Bonevacia, olympisch finalist op de 400 meter en met de estafetteploeg op de 4x400 meter goed voor olympisch zilver, belandde in Hengelo net naast het podium met de voor hem matige tijd van 46,11 seconden.

Bonevacia's persoonlijk record staat op de 400 meter op 44,48 seconden. "In kil weer loop ik nooit goed", keek hij terug op zijn race. De 33-jarige atleet moet zich individueel nog kwalificeren voor de WK van volgende maand in Eugene en de EK in München een maand later. "Dat komt wel goed", zei de smaakmaker van de Nederlandse atletiek.

WK-finale en Europees goud

"Die snelle tijden komen wel. Ik ga nog 44'ers lopen. Op de WK wil ik de finale halen en in München ga ik voor Europees goud. Ik heb alle vertrouwen in mezelf en mijn coaches", klonk het zelfverzekerd na zijn vierde plaats.

De Amerikaan Vernon Norwood won de 400 meter in Hengelo in 45,28 seconden. Isayah Boers werd zesde in 46,69, Jochem Dobber zevende in 47,16 en Terrence Agard achtste in 47,21. De drie Nederlanders maken deel uit van het estafetteteam op de 400 meter.