Niet welkom op Wimbledon, wel in Rosmalen; Medvedev voelt 'er niet zo veel bij'

Het ene grastoernooi is het andere niet, zeker voor Daniil Medvedev. De nummer twee van de wereld is eind deze maand niet welkom op Wimbledon, dat als gevolg van de invasie van Oekraïne alle Russische en Belarussische spelers weert. In Rosmalen kan Medvedev deze week wel gewoon spelen, de organisatoren houden hem niet tegen. De Nederlandse overheid ook niet, in tegenstelling tot de strengere Britse. En dus is Medvedev gewoon van de partij in Rosmalen. Sterker nog, de Rus is de publiekstrekker van de Libéma Open, een toernooi waaraan hij na drie eerdere deelnames een warm gevoel heeft overgehouden. "Het kan een beetje saai worden, omdat er geen grote stad in de buurt is, maar het is een mooi toernooi." "Dit was mijn eerste grastoernooi als profspeler en hier boekte ik (in 2016, red.) ook mijn eerste zege op de ATP Tour", aldus de 26-jarige Rus.

Daniil Medvedev in Rosmalen - ANP

Sinds begin mei weet Medvedev dat hij niet welkom is op Wimbledon. Het was geen reden om het grasseizoen dan maar helemaal over te slaan. "Ik hou van tennis, elk toernooi dat ik kan spelen, zal ik meedoen. Helaas niet op Wimbledon, maar ik ga wel drie grastoernooien spelen." "Ik wil graag beter worden in grastennis, ik heb op deze ondergrond nog maar één toernooizege geboekt. Op Wimbledon had ik het graag goed willen doen, het is het grandslamtoernooi waar ik tot nu toe de minste resultaten boek." Medvedev kwam in Londen nog nooit verder dan de vierde ronde. "Dat moet beter en ik geloof dat ik er het potentieel voor heb."

Medvedev schopt het vorig jaar tot de vierde ronde op Wimbledon - AFP