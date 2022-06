Man verdronken in waterbassin Heythuysen

Een 21-jarige man is vanmiddag verdronken in een waterbassin in het Noord-Limburgse dorp Heythuysen. De politie vermoedt dat hij bij het vissen te water is geraakt. De brandweer en een medisch team (dat per traumahelikopter aankwam) konden niets meer voor hem doen.

De eerste melding van het incident was om ongeveer 14.15 uur, meldt 1Limburg. Het bleek te gaan om een man uit Roemenië die, volgens de brandweer, waarschijnlijk niet kon zwemmen. Hij was samen met een vrouw vanaf de rand van het bassin gaan vissen. De man raakte "op onverklaarbare wijze" te water, de vrouw bleef ongedeerd.

Tuinders hebben veel water nodig voor hun werk en leggen daarom vaak bassins aan waarin ze water opslaan. Het bassin bij het bedrijf in Heythuysen meet zo'n 150 bij 150 meter en is 2,5 meter diep. De hellingen zijn volgens de brandweer uitermate steil.

De politie doet voor de zekerheid onderzoek, maar gaat uit van een ongeval.