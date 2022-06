President Sri Lanka wil nog twee jaar aanblijven, ondanks felle protesten

De Sri Lankaanse president Gotabaya Rajapaksa zegt dat hij voorlopig niet wil vertrekken, ondanks de massale protesten tegen hem. Rajapaska wil zijn ambtstermijn afmaken. Dat betekent dat hij over twee jaar vertrekt. "Daarna stel ik mijzelf niet meer verkiesbaar", zegt hij tegen persbureau Bloomberg. Eerder vertrok wel zijn oudere broer, premier Mahinda Rajapaksa.

In Sri Lanka zijn al maanden felle protesten aan de gang. Anti-regeringsbetogers verwijten Rajapaksa en zijn familie dat ze keuzes hebben gemaakt waardoor er in het land tekorten zijn aan vrijwel alles, van brandstof tot medicijnen.

De inflatie in het land staat op 40 procent en daardoor is er een historisch groot begrotingstekort. De economie in het land ligt op zijn gat, ook omdat toeristen uit angst voor de financiële situatie en de protesten wegblijven.

President vast in ambtswoning

Rond de ambtswoning van de president bivakkeren al sinds maart duizenden demonstranten. Ze willen dat hij vertrekt. De president kan niet weg en zit min of meer opgesloten in zijn ambtswoning, omdat de weg ernaartoe is gebarricadeerd.

Sri Lanka praat met het Internationaal Monetair Fonds over een noodkrediet van 4 miljard dollar. Deskundigen zien dat als enige weg uit de crisis. Omdat het IMF vrijwel zeker vraagt om belastinghervormingen, heeft de regering de btw verhoogd van 8 naar 12 procent.

Veel Sri Lankanen kunnen nog maar moeilijk rondkomen, zoals Roshan en zijn gezin: